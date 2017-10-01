قال حزب الله اللبناني ، اليوم الأحد ، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحاول دفع المنطقة إلى حرب في سوريا ولبنان وقطاع غزة.

وقال أمين عام حزب الله حسن نصر الله في كلمة ألقاها أمام أتباعه،بمناسبة ذكرى عاشوراء، "نتنياهو يدفع المنطقة باتجاه حرب على لبنان وعلى سوريا وغزة وحركات المقاومة بدواع كاذبة وبعناوين دفاعية وحرب استباقية كما يدعي".

وأضاف "نتنياهو وحكومته وقيادته العسكرية لا يملكون تقديرا صحيحا إلى أين ستؤدي هذه الحرب إذا أشعلوها. ما هي مساحتها ما هي ميادينها من سيشارك فيها من سيدخل إليها؟ نتنياهو وحكومته العسكرية لا يعرفون إذا بدأوا هذه الحرب كيف ستنتهي".