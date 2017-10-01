أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، أنها أعادت إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بعد رفعه لشهرين حفاظا عليه من التعرض للضرر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المدير العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، د. محمد باجودة القول في بيان، إن رئاسة شؤون الحرمين باشرت بإعادة إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلق (الشاذروان) بعد أن تم رفعه خلال موسم الحج الماضي.

وبين باجودة أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا في منتصف شهر ذي القعدة من العام الهجري الماضي 1438 كان من باب "الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها حيث يشهد المطاف توافد أعداد كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة والتعلق بأطرافه وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر".

وأشار إلى أن هذا الجزء يبقى مرفوعا حتى مغادرة الحجاج وانتهاء الموسم وبعد ذلك يعاد الوضع إلى طبيعته.

وذكر أن فريق العمل من الاختصاصيين والفنيين في المجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب ومن ثم تركيب بقية المذهبات ويتبع ذلك صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني.

وأشار باجودة إلى أن الفريق الفني حرص على الدقة والجودة في الأداء والوقت القياسي في إنهاء المهمة وانسيابية الطواف بالبيت العتيق وإدارة منطقة العمل بحواجز من الجهات الأربع مراعاة لسلامة الطائفين مع المرونة في مباشرة المهام دون عوائق.