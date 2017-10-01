أفرجت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم، عن خمسة سجناء يتبعون حركة فتح.



وقال بيان صادر عن الوزارة، التي تديرها حركة حماس إن الإفراج عنهم يأتي في إطار تعزيز أجواء المصالحة والتوافق الوطني، وضمن تفاهمات لجنة المصالحة المجتمعية.



وأضاف البيان الذي وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إنها أفرجت عن شادي مهدي أبو عبيد، فادي صلاح مصلح، طاهر علي أبو عرمانة، محمد نصر الخراز، إبراهيم إسماعيل مطر.



وذكر البيان أن السجناء كانوا موقوفين على ذمة قضايا متعلقة بالمساس بالأمن الداخلي، وقد تم تسوية قضاياهم بالتفاهم مع لجنة المصالحة المجتمعية.



ومن المقرر أن يتوجه أعضاء الحكومة الفلسطينية غدا الاثنين إلى قطاع غزة، حيث ستعقد الثلاثاء اجتماعها الأسبوعي هناك.



ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان حركة حماس في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها هناك، ودعوتها الحكومة للقدوم لغزة لاستلام مهامها؛ في إطار جهود مصرية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام