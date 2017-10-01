كشف عضو اللجنة العليا للاستفتاء في اقليم كردستان العراق ووزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري اليوم عن لجوء سلطات الاقليم الى تقديم شكوى بحق بغداد للمنظمة الدولية للطيران.



وقال زيباري في تصريح صحفي إن الحظر الجوي يعرقل وصول المساعدات للنازحين وتسبب بمنع العديد من العمال من العودة الى بلدانهم.



وتقول شركات الطيران في كردستان العراق إن قرار الحظر سيؤثر على عمل اكثر من 400 شركة للطيران موجودة في الاقليم كما سيؤدي الى فقدان اكثر من 700 شخص وظائفهم في تلك الشركات.



وأغلقت بغداد المجال الجوي لكردستان العراق يوم الجمعة الماضي امام الرحلات الدولية وتعهدت بالسيطرة على المنافذ الحدودية للاقليم في اعقاب اجراء استفتاء على الانفصال عن بغداد يوم الاثنين الماضي.