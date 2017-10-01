أكد رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله اليوم أن حكومته عاقدة العزم على القيام بدورها في دعم جهود المصالحة.



وقال الحمد الله خلال اجتماع بمكتبه بمدينة رام الله بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ وعدد من رؤساء الهيئات والسلطات العامة "ذاهبون غدا الاثنين إلى قطاع غزة بروح ايجابية وعاقدون العزم على القيام بدورنا في دعم جهود المصالحة وطي صفحة الانقسام ليعود الوطن موحدا بشعبه ومؤسساته".



واضاف أن "توجه الحكومة إلى قطاع غزة يأتي في سياق الخطوات العملية المبذولة لإنهاء الانقسام ويهدف إلى الاطلاع على أوضاع القطاع ومؤسساته وعقد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي كما هو معتاد يوم الثلاثاء".



وشدد على دعم حكومته الكامل لجهود المصالحة والدور المصري في انجاحها وعلى تطبيق جميع التوصيات التي تنتج عن اللقاءات بين حركتي (فتح) و(حماس) في القاهرة.



وأشار الحمد الله إلى أن حكومته ستساهم بشكل تدريجي في حل القضايا العالقة التي وقفت في السابق عائقا أمام تنفيذ المصالحة بين الحركتين.



كما لفت إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان واحدة للمعابر واخرى للوزارة والموظفين اضافة إلى لجنة أمنية.



وكان وفد امني وآخر اعلامي يتبعان السلطة الفلسطينية وصلا إلى غزة عبر معبر بيت حانون قبل عدة أيام تحضيرا لزيارة حكومة الوفاق إلى القطاع.



وفي سياق متصل أطلقت الاجهزة الامنية في قطاع غزة اليوم الاحد خمسة معتقلين سياسيين موقوفين على خلفية عدد من القضايا تعزيزا لأجواء المصالحة الفلسطينية

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة اياد البزم في تصريح صحفي إن الإفراج سيشمل كلا من شادي أبو عبيد وفادي مصلح وطاهر أبو عرمانة ومحمد الخراز وإبراهيم مطر الذين كانوا موقوفين على ذمة قضايا متعلقة بالمساس بالأمن الداخلي

وأوضح البزم أن الإفراج عن الموقوفين الخمسة جاء في إطار تعزيز أجواء المصالحة والتوافق الوطني وضمن تفاهمات لجنة المصالحة المجتمعية مؤكدا أن هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعد الإفراج عن ثلاثة اخرين في وقت سابق كخطوة اولى قبل حوالي شهر.

وذكر ان تسوية قضايا المفرج عنهم جاءت بالتفاهم مع لجنة المصالحة المجتمعية معربا عن امله أن يكون ذلك خطوة على طريق تحقيق مصالحة مجتمعية شاملة بما يعزز حالة الاستقرار الداخلي.