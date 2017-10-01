أعيد فتح ميناء بنغازي التجاري في ليبيا بشكل رسمي اليوم بعد إغلاق استمر ثلاث سنوات بسبب القتال الدائر بين فصائل متنافسة في المدينة الواقعة في شرق البلاد.



واحتفالا بفتح الميناء، وصل إلى بنغازي عبد الله الثني رئيس وزراء الحكومة المتمركزة في الشرق على متن ناقلة نفط أبحرت من سواحل مدينة طبرق.



وقال ناصر المغربي المتحدث باسم ميناء بنغازي إن الميناء لا يصدر النفط، لكنه يستورد الغاز وبعض المنتجات النفطية إضافة إلى شحنات عامة، وسيؤدي إعادة فتحه إلى خفض تكلفة تلك الشحنات.



وقال مدير الميناء عبد العظيم العبار عبر الهاتف "أعيد فتح ميناء بنغازي اليوم، ودخلت ناقلة قادمة من طبرق في رسالة إلى العالم مفادها أن الميناء آمن وإننا مستعدون لاستقبال الناقلات".



وتابع "لم نتلق حتى الآن إخطارات بوصول ناقلات للصادرات والواردات".



ومثل مطار بنغازي، أغلق الميناء منذ 2014 نظرا للصراع الدائر بين القوات الموالية للقائد العسكري المتمركز في شرق ليبيا خليفة حفتر وتحالف من إسلاميين ومعارضين آخرين.