في الوقت الذي بدت فيه سماء كتالونيا ملبدة بالغيوم السوداء وضاقت بالمروحيات، انتشرت عناصر مكافحة الشغب مهاجمة مراكز الاستفتاء على الانفصال لتصادر صناديق الاقتراع، ودوى الرصاص المطاطي في ارجاء المدينة، وسط كل هذا وقف آلاف الكتالونيين من جيرونا الى برشلونة ومن مانريسا الى فيغويراس في تحد غير مسبوق للدولة الاسبانية وهتفوا بصوت واحد «فوتاريم» (سنصوت)، فكانت نتيجة المواجهات سقوط مئات الاصابات.

وفي ظل الموقف الحرج للشرطة الكتالونية التي وجدت نفسها ممزقة بين واجب الطاعة للسلطة المركزية بمدريد من جهة، وقربها للأهالي من جهة اخرى، تولت قوات الشرطة الوطنية والحرس المدني، التصدي للاستحقاق الذي استعدت له حكومة كتالونيا سرا لمدة اربعة اسابيع رغم حظره من قبل المحكمة الدستورية الاسبانية، متجاهلة بذلك تحذيرات حكومة ماريانو راخوي.

ومنذ ساعات الصباح الاولى تدخلت قوات الامن لتمنع اجراء الاستفتاء، من برشلونة الى جيرونا معقل رئيس كاتالونيا كارلس بيغديمونت حتى انها حاصرت المركز الرياضي الذي كان من المقرر ان يصوت فيه كارلس، ودفعت الناس ثم كسرت الابواب وصادرت صناديق الاقتراع، على مرأى من ناشطين كانوا يرددون نشيد مقاومة الديكتاتور فرانكو رافعين قبضاتهم، لكن كارلس تمكن في وقت لاحق من الإدلاء بصوته.

وفي الوقت ذاته في برشلونة كانت مشاهد مشابهة تدور بحسب رواية مارك كاراسكو المكلف مكتب الاقتراع في رامون لول والذي بدا عليه الغضب، قائلا «لقد اخذوا معهم ستة او سبعة صناديق اقتراع.. دخلوا بعد ان هشموا الباب.. كنا في الداخل نردد النشيد الكتالوني حين سمعنا قرعا قويا على الباب». وأضاف «اخذوا صناديق الاقتراع بالقوة وانتزعوها منا ونحن نردد نشيد (الس ساغادورس)» نشيد كتالونيا ونهتف «عاشت الديموقراطية».

وعند خروجهم وجد الشرطيون انفسهم في مواجهة مئات الناشطين الجالسين قاطعين امامهم الطريق، فضربوهم بحسب شهود.

وقال جون ماروري (22 عاما - مسعف) ان الشرطيين حاولوا تفريقهم بطلقات تحذيرية «وحين راوا ان ذلك لم ينفع استخدموا هذا» مشيرا الى رصاص مطاطي.

وأمام هذه الاحداث ندد الرئيس الكتالوني كارلس بيغديمونت بـ «العنف غير المبرر» للدولة الاسبانية، قائلا «ان الاستخدام غير المبرر وغير المعقول وغير المسؤول للعنف من جانب الدولة الاسبانية، لن يوقف ارادة الكاتالونيين» وأكدت اجهزته ان 73% من مكاتب الاقتراع عملت حتى النهاية.

في المقابل، طالب ممثل الحكومة الاسبانية في كاتالونيا السلطات الانفصالية في المنطقة بوضع حد لـ «مهزلة» الاستفتاء على الاستقلال.

وقال ممثل الحكومة، انريك ميلو، في مؤتمر صحافي ان رئيس كتالونيا كارلس «بيغديمونت وفريقه هم وحدهم مسؤولون عن كل ما حصل».

من جانبه، وفي وقت متأخر من أمس، قال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي ان دولة القانون فرضت نفسها في كاتالونيا من خلال منع تنظيم استفتاء حول تقرير المصير حظره القضاء.

وأوضح في كلمة عبر التلفزيون: «لم يكن هناك استفتاء تقرير مصير في كتالونيا. دولة القانون تبقى قائمة بكل قوتها».

الى ذلك، ذكرت الحكومة الإقليمية في كتالونيا ان ما إجماليه 761 شخصا قد أصيبوا في الاشتباكات العنيفة مع الشرطة.