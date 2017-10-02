عدن - إياد أحمد

حذر رئيس الحكومة اليمنية د.أحمد عبيد بن دغر الشركات المنتجة للنفط في المحافظات والمناطق المحررة جنوب وشرق اليمن من التعامل مع ميليشيات الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء، مهددا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل شركة تخالف هذا التوجيه.

ووجه بن دغر أثناء لقائه أمس الأول بالعاصمة المؤقتة عدن القيادات العسكرية بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن بتفعيل ضخ النفط الخام عبر الأنبوب الواصل بين بلوك أربعة عياذ النشيمة، بمحافظة شبوة لرفد الاقتصاد العام للدولة، واطلع على التحضيرات الجارية لإعادة تشغيل بعض الحقول النفطية والغازية في محافظة شبوة النفطية.

الى ذلك، اقتحمت ميليشيات الحوثي أمس الأول وزارة الصحة بصنعاء واعتدت على وزير الصحة محمد بن حفيظ الموالي لحزب صالح وأغلقت الوزارة.

وقالت مصادر محلية «ان عراك نشب أمس في وزارة الصحة بصنعاء بعد اقتحام قيادي حوثي يدعى عبدالسلام المداني ومسلحيه مؤتمرا طبي يرأسه وزير الصحة الموالي لصالح، محمد بن حفيظ ويشارك فيه مندوبون من منظمة الصحة العالمية، وأعلن الموظفون الإضراب الشامل عن العمل في وزارة الصحة احتجاجا على انتهاكات القيادي الحوثي وإشهار السلاح في وجه الوزير والتهديد باعتقاله».

وفي غضون ذلك نقلت وسائل إعلامية تابعة لحزب صالح عن وزير الصحة بصنعاء محمد بن حفيظ «ان جماعة الحوثي أصدرت مساء أمس قرارا بإقالته من منصبه.