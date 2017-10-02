تكاليف إجمالية تقارب 3 مليارات دولار والانتهاء من التنفيذ عام 2020

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس مشروعات «الطائف الجديد» التي تضم مطار الطائف الجديد ومدينة سوق عكاظ وواحة التقنية والضاحية السكنية والمدينة الصناعية والمدينة الجامعية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي استمع خلال مراسم في قصر السلام بجدة إلى عرض عن مشروعات الطائف الجديد والتي قدمها مستشار أمير منطقة مكة المكرمة د.سعد مارق تضمن أهداف المشروعات ومكوناتها والخدمات التي تقدمها.

وأشار مارق إلى أن «الطائف الجديد» يقع باتجاه الشمال الشرقي لمدينة الطائف الحالية على مساحة تبلغ حوالي 1250 كيلومترا مربعا وتقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 11 مليار ريال (نحو 2.9 مليار دولار).



واستعرض مشاريع الطائف الجديد من خلال فيلم مصور وهي: مطار الطائف الجديد ومدينة سوق عكاظ وواحة التقنية والضاحية السكنية والمدينة الصناعية والمدينة الجامعية، مبينا أبرز مكوناتها وما تقدمه من خدمات.



وذكرت الوكالة ان العمل بمطار الطائف الدولي انطلق بقيام الهيئة العامة للطيران المدني بتوقيع عقد إسناد تطوير وتشغيل مطار الطائف الجديد إلى تحالف أطياف والمكون من شركة أسياد وشركة اتحاد المقاولين بالإضافة إلى شركة مطارات ميونيخ.



وأضافت انه من المتوقع الانتهاء من تنفيذه عام 2020، مشيرة الى انه وبإنجاز مطار الطائف تكون رؤية 2030 حققت أولى مشاريعها في منطقة مكة المكرمة وتبلغ تكلفته 3.137 مليارات ريال (ما يعادل 836 مليون دولار) بمساحة تقدر بنحو 48 مليون متر مربع، ويقع المطار الدولي الجديد شمال شرق محافظة الطائف وجنوب شرق مدينة سوق عكاظ ويبعد عن مدينة الطائف 40 كيلومترا وعن مكة المكرمة 117 كيلومترا.



وقالت الوكالة ان المرحلة الاولى من مشروع مدينة سوق عكاظ بدأت تحت إشراف إمارة المنطقة وتم تأسيس بعض مباني الفعاليات كخيمة عكاظ وجادة عكاظ وكذلك إيصال الطرق والكهرباء للموقع.



وأشارت الى انه عقب انتقال الإشراف على السوق إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني انطلقت المرحلة الثانية لتطوير السوق ضمن مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقره مجلس الوزراء السعودي وخصص له ميزانية بلغت 815 مليون ريال (217 مليون دولار تقريبا) بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع لتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من سوق عكاظ نحو 3.318 مليارات ريال ما يعادل (847 مليون دولار).



وتوقعت الهيئة ان يجذب مشروع تطوير مدينة سوق عكاظ أكثر من 260 ألف سائح سنويا مع أثر على الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 294 مليون ريال (ما يعادل 78 مليون دولار) وتوفير أكثر من 4400 وظيفة إضافية مستحدثة وبناء حوالي 1250 غرفة فندقية و130 وحدة سكنية.



وحول «واحة التقنية»، انطلق العمل في تصميم مشاريعها عن طريق تحالف شركات عالمية من خلال عقد بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وممثلين عن مجموعة «مورجانتي» على مساحة تقدر بـ 35 مليون متر مربع.



وأشارت الوكالة إلى ان «واحة التقنية» يتكون من أربعة مشاريع هي مشروع «تصنيع وتجميع طائرة أنتونوف» على مساحة 500 ألف متر مربع بالإضافة إلى إنشاء مطار مخصص لأغراض التصنيع بمدرج خاص للتجارب طوله 3.5 كيلومترات والذي بدأ تنفيذه ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2021.



وذكرت ان المشروع الثاني هو عبارة عن «بناء مصنع إنتاج الألواح الشمسية» على مساحة 25 ألف متر مربع وسيقوم المصنع بتوفير مزيج من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة 9.5 ميغاوات بحلول عام 2030.



كما تتضمن واحة التقنية مشروع «إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الكهروضوئية والنظيفة» بإنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1 ميغاوات يوميا وتصل إلى 30 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة.



وبشأن المشروع الرابع فهو عبارة عن «انتاج الأعلاف فائق النمو» على مساحة 50 ألف متر مربع وتتميز هذه الأعلاف باستخدامها كميات محدودة من المياه وسرعة تكاثرها وغزارة الإنتاج وسيبدأ الإنتاج منها في 2020.



وقالت الوكالة ان مشروعات الطائف الجديد ستتضمن انطلاق العمل في الضاحية السكنية بتوقيع عقود البنية التحية للمرحلة الأولى، وتليها المرحلتين الثانية والثالثة بتكلفة 590 مليون ريال (نحو 157 مليون دولار) لأعمال البنية التحتية ويعد المشروع من أكبر المشاريع في محافظة منطقة مكة المكرمة حيث يستوعب أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ومدن طبية وجامعية وصناعية.