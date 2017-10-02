أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، استعدادها للاضطلاع بأي دور ممكن لتسهيل نزع فتيل أزمة استفتاء إقليم كردستان وإيجاد حلول لها" على أساس الأخوة العربية الكردية وفي إطار احترام الدستور العراقي ووحدة العراق".

وذكرت الجامعة العربية في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين أمينها العام احمد ابو الغيط مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء امس الأحد.

وجددت الجامعة العربية "دعم وحدة وسيادة واستقلال جمهورية العراق" وفق ما جاء في قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الشهر الماضي وذلك فيما يخص الوضع الناتج عن اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان العراق الاسبوع الماضي.

وشدد ابو الغيط في هذا السياق على التزام الجامعة بالمفاهيم التي تضمنها قرار المجلس الوزاري للجامعة العربية بشأن "دعم وحدة وسيادة واستقلال جمهورية العراق".

وأكد حرص الجامعة العربية على وحدة العراق واستقراره وتشجيع أبنائه على الحوار فيما بينهم من أجل حل أي مشكلة أو خلاف.

واشار البيان الى ان ابو الغيط تداول مع العبادي بعض الأفكار المطروحة عراقيا والرامية الى احتواء الأزمة وفي مقدمتها تلك التي أعلنها نائب الرئيس العراقي اياد علاوي، موضحا أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل فيما بينهما خلال الفترة المقبلة حول شتى التطورات المتعلقة بهذا الموضوع.

وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول مستجدات الوضع فيما استمع أبو الغيط من العبادي الى رؤية الحكومة الاتحادية للأزمة والاعتبارات التي دفعتها لاتخاذ مجموعة من الخطوات والاجراءات في الفترة الأخيرة.