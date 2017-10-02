تشرف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمشاركة دبلوماسيين مسلمين بينهم كويتيان.

وفور وصول أمير منطقة مكة المكرمة إلى الحرم المكي، قام ومرافقوه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل، بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة.

وشارك في مراسم غسل الكعبة أعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة ومثل دولة الكويت في المراسم كل من القنصل العام لدولة الكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل الهذال والملحق الدبلوماسي بسفارة دولة الكويت بالرياض خالد الفهد.

كما شارك في غسل الكعبة المشرفة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وعدد من الوزراء وسدنة بيت الله الحرام.

يذكر أن غسل الكعبة سنة نبوية كريمة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حينما دخل وصحابته الكعبة وقام بغسلها تطهيرا لها.