الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون إلا بوحدة جغرافية بين غزة والضفة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الإثنين، عن بدء تسلم حكومته كافة مسؤولياتها في قطاع غزة.

وقال الحمد الله، في كلمة له ألقاها أمام معبر بيت حانون إيريز، شمالي القطاع، فور وصوله غزة نجاح عمل الحكومة مرهون بقدرتها التنفيذية على الأرض والميدان، وبقدرتها على إحداث أثر إيجابي في حياة المواطنين.

وتابع الحمد الله ، خلال المؤتمر قرار حماس حل اللجنة خطوة هامة سنبني عليها الكثير.

وأشار إلى أن أولويات الحكومة في غزة تتمثل في التخفيف من معاناة السكان، لافتا إلى أن الحكومة ستتخذ سلسلة خطوات وإجراءات من شأنها إحداث تغيير على الأرض.

وقال:" الوضع في غزة لا يُحتمل، ولا يَحتمل استمرار الانقسام، ويجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته".

وأضاف: "جئنا بتعليمات من فخامة الرئيس محمود عباس لنعلن أن الدولة الفلسطينية لا يمكن ان تكون إلا بوحدة جغرافية بين غزة والضفة".

ووصل الحمد الله إلى القطاع اليوم برفقة أعضاء حكومته، حيث من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، غدا الثلاثاء في غزة.

واحتشد المئات من الفلسطينيين، صباح اليوم، أمام معبر بيت حانون إيرز، لاستقبال الوفد الحكومي.كما علق بعض أصحاب المحال التجارية صورا لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ، وأخرى للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى جانب رفع الأعلام الفلسطينية.