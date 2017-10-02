أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة والمساندة للبحرين في كل الظروف لحفظ أمنها واستقرارها في وجه التهديدات والتدخلات الخارجية.



واعرب الملك حمد في تصريح عقب وصوله الى مدينة جدة عن سعادته للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقال ان اللقاء يندرج في نطاق جهود التنسيق والتشاور المتواصل بين البحرين والسعودية لبحث التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.



واعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي البلدين وشعبيهما والممتدة إلى جذور التاريخ والتي تعززها الثوابت والرؤى المشتركة.



وأعرب عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي على الإنجازات التي تشهدها السعودية على الأصعدة كافة وعلى مختلف المستويات.



وجدد الملك حمد تأكيد وقوف مملكة البحرين إلى جانب السعودية في تصديها للارهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه أو يموله وفي جهودها لتعزيز اللحمة ووحدة الصف.



وكان العاهل البحريني وصل الى جدة اليوم في زيارة يبحث فيها مع خادم الحرمين الشريفين التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.