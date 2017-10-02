قال اللواء محمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية السوري إن انتحاريين هاجما مركزا للشرطة في دمشق اليوم مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين ورجال الشرطة في أول هجوم من نوعه بالعاصمة السورية منذ يوليو 2017



وذكرت قناة الميادين التلفزيونية أن أربعة متشددين نفذوا الهجوم مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص. وقالت وكالة الإعلام الروسية إن 15 شخصا قتلوا.



وقال وزير الداخلية في تصريحات من مركز الشرطة نقلها التلفزيون الرسمي إن متشددين هاجموا المركز الواقع في حي الميدان واشتبكوا أيضا مع رجال شرطة.



وأوضح الوزير أن أحد المهاجمين فجر نفسه عند المدخل الرئيسي لمركز الشرطة بينما فجر آخر عبوة ناسفة في الطابق الأول من المركز.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. وأظهرت لقطات نقلها التلفزيون الرسمي جثث القتلى ملفوفة في أكفان بموقع الهجوم ورجال إطفاء يكافحون ألسنة لهب.



كان تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام، وهي تحالف تقوده جماعة كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة، قد أعلنتا مسؤوليتهما عن هجمات سابقة في دمشق.