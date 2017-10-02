فتحت كوريا الشمالية قناة اتصال ثانية بالانترنت مع العالم الخارجي عن طريق روسيا هذه المرة في خطوة قال خبراء في الأمن الإلكتروني إنها تمنح بيونجيانج قدرة أكبر على شن هجمات إلكترونية.

واتهمت حكومات غربية كوريا الشمالية بالمسؤولية عن عدة هجمات إلكترونية كبيرة في السنوات الأخيرة منها هجمات على بنوك وعلى شركة سوني بيكتشرز فضلا عن الهجوم بفيروس وانا كراي (الفدية الخبيثة) الذي يصيب أجهزة كمبيوتر بالشلل لحين دفع مبلغ نقدي. ونفت بيونجيانج أي علاقة لها بالهجمات.

وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية مع تبادل التهديدات النارية والإهانات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية مما أدى إلى تزايد الجهود الدبلوماسية ومساع جديدة لفرض عقوبات عليها.

وقالت شركة داين للأبحاث، التي تراقب حركة الانترنت الدولية، إنها لاحظت قيام شركة الاتصالات الروسية ترانس تليكوم بتوجيه الحركة لكوريا الشمالية منذ حوالي الساعة 0908 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

كانت شركة تشاينا يونيكوم تدير حركة الانترنت الخاصة بكوريا الشمالية في السابق بموجب اتفاق يعود إلى العام 2010. وقالت داين إن ترانس تليكوم تنقل حاليا على ما يبدو نحو 60 بالمئة من حركة الانترنت الكورية الشمالية بينما تنقل يونيكوم الباقي.

وامتنعت ترانس تليكوم عن تأكيد أي اتفاق جديد لتوجيه الانترنت مع حكومة كوريا الشمالية أو ذراعها للاتصالات.

وتشير تقديرات إلى أن الاتصال بالانترنت في كوريا الشمالية يقتصر على ما بين بضع مئات وأكثر قليلا من ألف اتصال. وقال برايس بولاند كبير مسؤولي التكنولوجيا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة فاير آي للأمن الإلكتروني إن تلك الاتصالات ضرورية لتنسيق الهجمات الإلكترونية للدولة.

وقال بولاند إن الاتصال الروسي سيعزز قدرة كوريا الشمالية على شن هجمات إلكترونية في المستقبل.

وأضاف أن توجيه الانترنت عبر الصين وروسيا يقلل اعتماد كوريا الشمالية على بلد واحد عندما تواجه ضغوطا سياسية مكثفة.

وأفاد بأن كثيرا من الهجمات التي يتم تنفيذها نيابة عن بيونجيانج يأتي من خارج كوريا الشمالية باستخدام أجهزة كمبيوتر يجري التسلل إليها. وتابع يقول إن من يأمرون بالهجمات ويتحكمون فيها يتواصلون مع المتسللين والأجهزة التي تتعرض للقرصنة من داخل كوريا الشمالية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق أن القيادة الإلكترونية الأمريكية تشن هجمات تستهدف تقييد اتصال متسللين من كوريا الشمالية بالإنترنت.