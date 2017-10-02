نفت ايران اليوم فرض حظر على تصدير السلع الى العراق على خلفية الازمة التي خلفها الاستفتاء الذي اجراه اقليم كردستان العراق الاسبوع الماضي.



ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (ارنا) عن امين غرفة التجارة الايرانية العراقية حميد حسيني قوله ان كل الحدود والجمارك المشتركة بين البلدين مفتوحة باستثناء معبر (سيرانبند).



واضاف انه "لا يوجد فرض أي حظر على ارسال السلع الى العراق باستثناء المشتقات النفطية" داعيا الى الابتعاد عن تصعيد المواقف في اشارة الى التهديدات باغلاق الحدود مع كردستان ووقف التبادل التجاري مع الاقليم.



وشهد اقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها بما فيها مدينة كركوك الغنية بالنفط الاثنين الماضي استفتاء حول مستقبل الاقليم برغم الرفض العراقي والاقليمي والدولي الواسع.