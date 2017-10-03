قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي امس إنه اعتقل أعضاء ما وصفها بخلية نائمة لتنظيم داعش في منطقة موسكو كانت تخطط لشن سلسلة من الهجمات الكبيرة على شبكة المواصلات في البلاد.



وأظهر تسجيل فيديو لعمليات الاعتقال عناصر من جهاز الأمن وهم يقتادون رجالا من شقة سكنية ويصادرون أسلحة ومتفجرات وقنابل.

وقال الجهاز في بيان على موقعه على الإنترنت إن الاعتقالات جرت يوم 30 سبتمبر وان الخلية كانت تضم مواطنين روسا من منطقة شمال القوقاز.

وأضاف أنهم ممن يسعون لإقامة دولة «خلافة» إسلامية عالمية وتلقوا توجيهات من متشددين أجانب.