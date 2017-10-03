استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة امس، الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لملك مملكة البحرين والوفد المرافق له.

من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى عن سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال في تصريح عقب وصوله جدة امس: يسرنا أن نلتقي بأخينا خادم الحرمين الشريفين لبحث التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل بيننا لكل ما فيه خير بلدينا وشعبينا ودولنا وشعوبنا الخليجية الشقيقة.

وأضاف كما يسعدنا، أن نعرب عن عميق اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي أرستها ورسختها وشائج القربى القوية وروابط الإخاء والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين والممتدة إلى جذور التاريخ العريق لبلدينا وتعززها الثوابت والرؤى المشتركة التي تزيد هذه العلاقات صلابة على مر الأيام وتمضي بها على الدوام لأفق أرحب على المستويات كافة.

وأشاد بمواقف المملكة الثابتة والمشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في كل الظروف والمواقف لحفظ أمنها واستقرارها في وجه التهديدات والتدخلات الخارجية.

وأعرب عن تهنئته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الإنجازات التاريخية المهمة التي تشهدها هذه الأيام المملكة العربية السعودية على الأصعدة كافة ومختلف المستويات، بفضل قيادتهما الحكيمة من أجل خير وتقدم ورفعة المملكة ومصلحة الشعب السعودي الشقيق.

وجدد الملك حمد بن عيسى التأكيد على وقوف مملكة البحرين التام والثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه أو يموله، وفي جهودها المباركة والرائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز اللحمة ووحدة الصف لمواجهة التحديات كافة التي قد تهدد أمن منطقتنا أو تنال من مقدرات أمتينا العربية والإسلامية بما يحفظ أمن واستقرار دولنا وتمكينها من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء.

الى ذلك، انطلقت امس بالمنطقة الشمالية الغربية فعاليات تمرين «كاسح1» بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية، ونظيرتها في الجيش الباكستاني، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري.

وأوضح مدير عمليات المنطقة الشمالية الغربية العميد الركن يوسف خيرالله الشهراني أن تمرين «كاسح 1» يهدف إلى تبادل الخبرات وفنون القتال، ولتطوير الوحدات والرفع من جاهزيتها.

بعد ذلك ألقى قائد التمرين من الجانب الباكستاني العميد الركن محمد عارف كلمة، عبر فيها عن سعادته بوجوده في المملكة للمشاركة في تمرين «كاسح 1» مع القوات البرية الملكية السعودية.

وقال: إن جمهورية باكستان وجيشها لها تاريخ طويل مع المملكة العربية السعودية والقوات البرية الملكية السعودية تاريخ مشترك من الإخوة والثقة المتبادلة، مبينا أن تمرين «كاسح 1» يأتي لما تشكله العبوات المبتكرة من تهديد في العمليات القتالية، مشيرا إلى تحقيق الجيش الباكستاني نجاحا في التعامل مع مثل هذه الأخطار.