صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن طهران مستعدة للحديث مع الرياض حول القضايا الإقليمية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن طهران "مستعدة للحديث مع الرياض حول الخلافات الإقليمية".

وعن الأزمة الخليجية، أشار إلى أن بلاده تدعم الوساطة الكويتية الهادفة لتسوية الأزمة الخليجية.

وأضاف :"لا يعجبنا ما يحدث بين السعودية والإمارات وقطر، لأن ذلك يؤذي المنطقة ويضرنا لأننا جزء أساسي فيها ويهمنا استقرارها، ولذلك فتحنا المجال الجوي لإخوتنا في قطر، وكنا سنفعل الشيء نفسه إن تم تهديد الإمارات".

واعتبر أن "محاولة خنق أي دولة أمر غير مقبول، وكنا سنتبنى الموقف نفسه إذا حاولت أي دولة فعل ذلك مع السعودية أو الإمارات أو البحرين".

وقال :"لا يسعدنا ما يحدث، ونؤمن بأن حل الخلافات يجب أن يمر عبر الحوار والوسائل السلمية وليس التهديد".