يعتزم موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تعيين أكثر من ألف شخص لمراجعة الإعلانات التي يتم نشرها على الموقع في أعقاب تحقيق برلماني بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وقال فيسبوك أمس الاثنين، إنه قدم معلومات حول 3000 إعلان للمحققين البرلمانيين. وكان الموقع قد كشف الشهر الماضي أن حسابات صادرة من روسيا

قامت بشراء إعلانات ذات صلة بالانتخابات مقابل أكثر من 100 ألف دولار.

ودفع هذا الكشف الكونجرس الأميركي لإجراء تحقيق ، يشمل الآن شركة تويتر ومحرك البحث جوجل المملوك لشركة الفابيت.

وقد طلب من تويتر وجوجل الإدلاء بشهادتها أمام لجنة استخبارات تابعة لمجلس النواب في وقت لاحق من هذا الشهر وأمام لجنة مماثلة تابعة لمجلس الشيوخ في الأول من نوفمبر المقبل.

ويشار إلى أن فيسبوك أدخل عدة تحديثات على عملية شراء الإعلانات، وتشمل تشديد القيود على المحتوى وتحسين القواعد لإجبار المعلنين على إظهار حقيقتهم قبل إمكانية شراء الإعلانات.