أكدت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، حكما بالسجن لعشر سنوات على إيراني بتهمة تقاسم معلومات ومحاولة تصدير معدات مخصصة للبرنامج النووي الايراني، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

ورفضت المحكمة طعنا تقدم به الدفاع بعد ادانة المتهم في ابريل.

وتابعت الوكالة ان الرجل الذي لم تكشف هويته الكاملة سيسدد نفقات المحاكمة وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته.

وأوضحت انه ادين "بالتخابر مع ايران واستيراد مولدات كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع النووي الايراني من بريطانيا ومحاولة إعادة تصديرها الى إيران عن طريق دولة ثالثة بصورة مخالفة للقانون".

وتعود القضية إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن ايران بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين القوى العظمى في 2015.