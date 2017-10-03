دعت السلطات البلجيكية اليوم امام المركز الاسلامي في العاصمة بروكسل عبدالهادي سويف إلى مغادرة البلاد بدعوى تلقيها معلومات عن ضلوعه في انشطة تهدد الامن الوطني.



ونقلت وسائل اعلام محلية عن وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء البلجيكي تيو فرانكين القول إنه تقرر عدم تمديد اقامة سويف وهو مصري الجنسية استنادا الى معلومات استخباراتية عن ضلوعه في انشطة تشكل تهديدا على الامن الوطني.



وأوضح "تلقيت معلومات تثبت ان الرجل يهدد امننا الوطني لأنه يتبع التيار الديني المتشدد وهو غير مرحب به بعد الان".



وتقدم سويف الذي تولى مهام امامة المركز عشر سنوات بطلب لوقف قرار السلطات البلجيكية.