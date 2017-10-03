اعلنت الرئاسة الروسية اليوم مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس المقبل ستتناول عدة قضايا.



وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان وزع ان الجانبين سيجريان تبادلا للآراء حول القضايا الدولية وايلاء اهتمام خاص لتطورات الوضع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع التركيز على ضرورة معالجة النزاعات في المنطقة.



وأضافت أن المباحثات ستتناول كذلك مجمل قضايا علاقات التعاون الثنائية والخطوات المشتركة لتطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.



وأشار البيان إلى ان الجانبين سيوقعان في ختام المباحثات عددا من الاتفاقيات الثنائية.



وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس الاثنين أن خادم الحرمين الشريفين سيزور روسيا الخميس المقبل تلبية لدعوة من بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الزيارة تهدف الى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.