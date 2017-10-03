يشهد إقليم كتالونيا الاسباني اضرابا عاما شمل جميع القطاعات احتجاجا على "العنف" الذي مارسته قوات الأمن الاسبانية لمنع اجراء الاستفتاء الانفصالي عن إسبانيا يوم الأحد الماضي.



وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان الكتالونيين اغلقوا 40 طريقا سريعا وشارعا رئيسيا بتشكيل سلاسل بشرية فيما تم أيضا اغلاق الموانئ والمدارس والجامعات والمؤسسات العامة والبرلمان وعدد كبير من المحال التجارية.



وقدرت حكومة (كتالونيا) ان الاضراب الذي بدأ منتصف الليل ويستمر مدة 24 ساعة بلغ 70 بالمئة في المؤسسات العامة و75 بالمئة في مجال الخدمات الصحية و100 بالمئة في الجامعات والموانئ فيما يتم تشغيل المواصلات العامة بنسبة 25 بالمئة لكن الاضراب لم يصل إلى مطار برشلونة الدولية (ال برات).



وعمت المظاهرات اليوم عددا كبيرا من الشوارع والساحات الرئيسية في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي احتجاجا على "عنف" الحرس المدني والشرطة الوطنية الاسبانية خلال يوم الاستفتاء الذي علقته المحكمة الدستورية الاسبانية بهدف منع المواطنين من التصويت.



وفي تلك الاثناء تشهد المنطقة توترا شديدا بين سكان كتالونيا وقوات الأمن الاسبانية التي دعا رئيس المنطقة كارليس بويجديمونت إلى رحليها من الاقليم ما تسبب في طرد مجموعات منهم من الفنادق وفي تعرض سيارتهم للضرب بالحجارة من قبل المواطنين.



يذكر ان حكومة إقليم (كتالونيا) أعلنت أمس الاثنين نتائج الاستفتاء الذي اعتبرته المفوضية الأوروبية "غير شرعي" موضحة ان الإجابة ب (نعم) حققت 90 بالمئة من الأصوات.



وشارك في الاستفتاء 262ر2 مليون شخص أي ما يمثل 42 بالمئة من المواطنين المستدعين للمشاركة فيه والذين بلغ عددهم 343ر5 مليون شخص لتبلغ نسبة الامتناع عن التصويت 58 بالمئة.



وشهد يوم الأحد الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات الحرس والشرطة الوطنية وبين المواطنين الكتالونيين حيث استخدمت قوات الأمن الكرات المطاطية والغاز المسيل للدموع ما تسبب في إصابة 893 مدنيا وفق بيانات سلطات (كتالونيا) في الوقت الذي تؤكد وزارة الداخلية الاسبانية ان أكثر من 400 عنصر أمن أصيبوا بجروح أيضا.