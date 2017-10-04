أعلن تلفزيون العراقية الرسمي امس أن الرئيس العراقي السابق جلال طالباني توفي عن عمر ناهز 84 عاما.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د.فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى أخيه د.حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلال طالباني رئيس جمهورية العراق السابق، سائلا سموه المولى، جل وعلا، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د.فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى أخيه د.حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلال طالباني رئيس جمهورية العراق السابق، سائلا سموه المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.



وكان طالباني الذي يتزعم الحزب الوطني الكردستاني قد توفي في احد مستشفيات ألمانيا حيث كان يتلقى العلاج هناك. وولد طالباني في 12 نوفمبر 1933، في قرية كلكان التابعة للسليمانية العراقية، ويعرف في صفوف الكرد باسم مام جلال (العم جلال).



وهو أول رئيس كردي للعراق، انتخب عام 2005، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2010. وغادر منصبه في 2014 بعد فترة علاج في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012.

البرلمان العراقي يعلّق عضوية النواب الأكراد المؤيدين للاستفتاء

كردستان.. انتخابات رئاسية وبرلمانية أول نوفمبر

بغداد - وكالات:أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق امس استكمال جميع الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمان ورئاسة الإقليم في الأول من شهر نوفمبر المقبل.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية هندرين محمد، قوله إن «كل التحضيرات لانتخابات البرلمان ورئاسة إقليم كردستان قد استكملت، وبدءا من اليوم سنحدد عدة توقيتات لإنجاز أعمالنا».



إلى ذلك، علق البرلمان العراقي عضوية النواب الأكراد المؤيدين للاستفتاء في إقليم كردستان.

وأفادت بذلك وكالة الأنباء العراقية (واع)، ونقلت عن ائتلاف دولة القانون العراقية، مطالبته بمحاكمة النواب الكرد المشاركين في استفتاء الإقليم، ودعاهم إلى تقديم استقالاتهم الفورية وعدم حضور جلسات البرلمان.



وقال النائب عن الائتلاف عدنان الأسدي - في تصريح صحافي إن «النواب الكرد ارتكبوا مخالفة دستورية صريحة بمشاركتهم في استفتاء انفصال إقليم كردستان وتهديدهم لوحدة العراق».



وأضاف أن «الموقف الحالي يقتضي محاكمة هؤلاء النواب، كونهم حنثوا بيمين الحفاظ على وحدة العراق واستقلاله، المنصوص عليه في الدستور». وأوضح أن «على المشاركين في الاستفتاء من النواب تقديم استقالاتهم فورا وعدم الحضور إلى مجلس النواب بعد أن تخلوا عن مهمتهم في تمثيل الشعب العراقي».



وفي نفس السياق، قال التلفزيون الرسمي إن البرلمان العراقي صوت امس على «صيغة قرار لوقف التعاملات المالية» مع إقليم كردستان دون أن يذكر ما إذا كان القرار ملزما للحكومة. وقال التلفزيون إن القرار جاء مع «الحفاظ على حقوق» المواطنين الأكراد، لافتا إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية.

وفي غضون ذلك، بثت قناة «العراقية» التلفزيونية الحكومية امس الأول للمرة الاولى في تاريخها نشرة اخبار باللغة الكردية