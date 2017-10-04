أوقفت السلطات الفرنسية خمسة مشتبه بهم في اطار تحقيق بقضية ارهابية اثر العثور فجر امس الاول في غرب باريس على عبوة ناسفة بدائية الصنع مكونة من أربع قوارير غاز وجهاز تفجير، كما أفاد مصدر مطلع على التحقيق.

وقال مصدر ثان مطلع على التحقيق ان اربعة من الموقوفين الخمسة وضعوا مساء امس الأول قيد التوقيف على ذمة التحقيق.

وكان مصدران قضائيان أفادا في وقت سابق بان الشرطة عثرت على قارورتي غاز في بهو مبنى في غرب العاصمة وعلى قارورتين أخريين على الرصيف امام المبنى، كما عثرت على هاتف نقال موصول بأسلاك، فيما يبدو انه «صاعق تفجير».

وفتحت شعبة مكافحة الإرهاب في النيابة العامة في باريس تحقيقا بتهم «تشكيل عصبة اشرار ارهابية اجرامية» و«محاولة التسبب في دمار عبر وسيلة خطرة متصلة بمشروع ارهابي» و«محاولات قتل متصلة بمشروع ارهابي».

وعهد بالتحقيق في هذه القضية الى شعبة مكافحة الإرهاب في الوحدة الجنائية في مديرية امن باريس وإلى الادارة العامة للأمن الداخلي.