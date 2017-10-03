أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم عن تطلعه إلى أن تحقق زيارته لروسيا ومباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين الروس طموحات البلدين في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين.



جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي التي انعقدت في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء تطرق خلال الاجتماع إلى المناقشات التي أجراها وفد المملكة مع ممثلي الوفود الروسية والأميركية واليابانية والكورية الجنوبية لبحث خيارات تنفيذ المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة وسبل التعاون لدعم المشروع خاصة ما يتعلق بدراسة جدوى الجوانب الفنية الأولية للتصاميم الهندسية لبناء أول مفاعلين في المملكة وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام ال61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.



ومن جهة أخرى جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة البحرينية المنامة والعاصمة الصومالية مقديشو والعاصمة الأفغانية كابول وإقليم قندهار بأفغانستان وكذلك للهجومين اللذين وقعا في كل من مدينة مرسيليا جنوب فرنسا ومدينة أدمنتون غربي كندا ولحادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.



وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء مجددا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول "الشقيقة والصديقة" ضد ممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها.



وفي شأن آخر رحب مجلس الوزراء السعودي بانضمام دولة فلسطين إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) بعد تصويت 74 دولة مع القرار خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة في بكين.



ووصف المجلس انضمام دولة فلسطين لعضوية (انتربول) بأنه يعتبر "إنجازا سياسيا ونجاحا للنضال الفلسطيني والعمل العربي المشترك لترسيخ مكانة ودور فلسطين على الساحة الدولية"