أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، مقتل نحو 60 مسلحا من جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وإصابة زعيمها أبو محمد الجولاني بجروح خطيرة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيان صدر اليوم، عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف أن المخابرات العسكرية الروسية كشفت أمس عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة "جبهة النصرة" بحضور الجولاني.

وتابع البيان أن مقاتلتين من طراز "سو34-" و"سو35-" استهدفتا الاجتماع، ما أسفر عن القضاء على 12 قياديا بـ"النصرة" و50 مسلحا من حرسهم، وإصابة أكثر من عشرة آخرين بينهم الجولاني.

وذكر كوناشينكوف أن "زعيم النصرة أصيب بجروح بالغة جراء الشظايا وفقد يده، وأفادت عدة مصادر مستقلة بأنه في حالة صحية حرجة".

واختتم البيان بالقول إن "وزارة الدفاع الروسية ستستمر في إجراء عمليات خاصة بغية تصفية الإرهابيين المتورطين في هجمات على العسكريين الروس في سورية".

يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان هيئة تحرير الشام، المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تعد "فتح الشام" أبرز مكون فيها، تعيين الجولاني قائدا عاما للهيئة التي تسيطر على معظم مناطق محافظة إدلب.