استشهد 4 جنود أتراك وجرح 4 آخرون اليوم الأربعاء، جراء تفجير إرهابي استهدف سيارتهم في ولاية هكاري جنوب شرق البلاد.

وبحسب بيان صادر عن ولاية هكاري، فإنّ قنبلة مزروعة بجانب طريق من قِبل عناصر منظمة بي كا كا "الإرهابية"، انفجرت أثناء عبور عربة عسكرية على متنها جنود أتراك.

وأوضح البيان أنّ التفجير وقع في بلدة أسن دره بقضاء يوكسك أوفا التابع لولاية هكاري، مسفرا عن استشهاد 4 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح.

وأضاف البيان أنّ سلطات الولاية أطلقت عملية حول التفجير الإرهابي، بينما تمّ نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.