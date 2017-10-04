أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، انفجار دراجة نارية أمام مقر الناطق الرسمي باسم وزارة مبنى الملحقية العسكرية في باريس.

جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم الوزارة، حيث أشار إلى أن دراجة نارية انفجرت أمام مبنى الملحقية العسكرية الأردنية في باريس صباح الْيوم، ما ألحق أضرارا محدودة في مركبات كانت متوقفة أمام المبنى.

وتابع باشرت السلطات الفرنسية المختصة بالتحقيق في الحادث لتحري أسبابه.

وأكد الناطق الرسمي، أن السفير الأردني في باريس اطمأن على سلامة العاملين في الملحقية التي لم يتعرض أحد منهم لأذى.

واستبعدت السفارة الأردنية في باريس أن يكون انفجار الدراجة النارية يستهدفها.