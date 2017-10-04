وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبدء زيارته الرسمية.

وحطّت طائرة الرئاسة التركية الخاصة في مطار مهرأباد في تمام الساعة 11:20 بتوقيت إسطنبول (09:20 بتوقيت غرينتش).

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المطار، وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني محمد شريعة مدار، والسفير التركي لدى طهران رضا هاكان تكين، ورئيس الأركان التركي خلوصي أكار.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى طهران، وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، والتجارة والجمارك بولنت توفنكجي، والداخلية سليمان صويلو، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، إضافة إلى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مهدي أكر.