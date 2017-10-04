طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، لوكسمبورج بتحصيل نحو 250 مليون يورو (290 مليون دولار) ضرائب متأخرة على عملاق التجزئة الأميركي "أمازون".

ومن جانبها قالت شركة أمازون الأميركية لتجارة التجزئة، إن قطاع العمليات الأوروبية بالشركة لم يتلق" معاملة خاصة" من لوكسمبورج، مضيفة أنها سوف تدرس قرار المفوضية الأوروبية بإلزام لوكسمبورج بتحصيل ضرائب متأخرة على أمازون بقيمة 250 مليون يورو (290 مليون دولار).

وقالت أمازون في بيان" نعتقد أن أمازون لم تتلق معاملة خاصة من لوكسمبورج، وأننا قمنا بدفع الضرائب بالتوافق الكامل مع قانون الضرائب لدى لوكسمبورج وقانون الضرائب الدولي" .

وأضاف البيان" سوف ندرس قرار المفوضية وخيارتنا القانونية وتشمل التقدم باستئناف على الحكم".