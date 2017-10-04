

انتقدت الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا اليوم الدراسة الأخيرة التي أشرفت عليها الخارجية النمساوية حول (دور المساجد في عملية الاندماج) واعتبرتها حملة مسيئة للمسلمين في البلاد.



وذكرت الهيئة في بيان نشر في الصحافة النمساوية أن الدراسة التي اعتمدت على "عينة صغيرة" من المساجد في فيينا من اجمالي 400 مسجدا موزعا في أنحاء النمسا لا يمكن أن تسهم في اصدار احكام سليمة بحق المسلمين ومعتقداتهم.



وأكدت الهيئة الاسلامية المعترف بها من قبل الحكومة النمساوية انها والمراكز الاسلامية "تقوم بجهود حثيثة لتسهيل عملية الاندماج داخل المجتمع النمساوي وليس كما يدعي البعض بأنها تقسم المجتمع".



وأضافت الهيئة أنها تقوم ومنذ عدة أشهر بعمل دؤوب وبالتعاون مع كافة المراكز الاسلامية والمساجد لوضع معايير تنظم عمل هذه المراكز بهدف تحسين نوعيتها ولاسيما من ناحية اختيار الائمة وضرورة إلمامهم الجيد باللغة الألمانية مشيرة الى أنها تستعد لعقد مؤتمر في ال14 من أكتوبر الجاري لهذا الغرض.



كما تناولت الهيئة في بيانها التحقيقات التي تباشرها وزارتا الداخلية والمالية حول مزاعم تلقي بعض المراكز الإسلامية في النمسا ولا سيما التركية منها تمويلا من الخارج مؤكدة انها (الهيئة) "طلبت بداية العام الجاري من جميع المراكز الدينية تقديم تقاريرها المالية وتم بالفعل تسليم هذه التقارير الى مكتب شؤون الأديان التابع للمستشارية النمساوية".



وكان وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورتس عرض قبل أيام نتائج دراسة أعدها اثنان من الباحثين بطلب من السلطات النمساوية حول (دور المساجد في عملية الاندماج داخل المجتمع) خلصت الى القول إن غالبية المساجد والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا تشجع على الانقسام وليس الاندماج داخل المجتمع مطالبا الحكومة بالإسراع في إغلاقها