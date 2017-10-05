أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في مدينة مصراتة الليبية الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح نحو 21 آخرين، امس بتفجير انتحاري مزدوج، استهدف مجمع المحاكم بمدينة مصراتة الليبية، بعد تسلل مسلحين إلى جلسة محاكمة خلية تنتمي الى «داعش».

وقال أحد عناصر لواء المحجوب في مصراتة، علي الغبيني، إن «اثنين من عناصر تنظيم داعش فجرا نفسيهما في مجمع المحاكم بعد انتهاء ذخيرتهما أثناء اشتباكهما مع عناصر مديرية الأمن في المدينة».

وذكر الغبيني، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» أن «التفجيرين نتج عنهما سقوط إصابات طفيفة في صفوف أفراد الشرطة».