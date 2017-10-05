أعلنت الحكومة العراقية امس الحداد الرسمي على الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني الذي وافته المنية امس الاول في مشفاه بألمانيا عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان ان «رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي امر بإعلان الحداد الرسمي في البلاد لمدة 3 أيام ابتداء من الأربعاء وإرسال طائرة خاصة الى ألمانيا للعودة بجثمانه الى العراق».

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزي الحداد في إقليم كردستان وإنزال الأعلام العراقية والكردستانية لمدة أسبوع على رحيل طالباني.

وقال دزي في بيان له، أوردته قناة «السومرية نيوز» أن قرار الحداد جاء بأمر من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.