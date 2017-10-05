أصدرت محكمة تركية امس احكاما بالسجن المؤبد على 34 شخصا أدينوا في قضية محاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 بحسب ما اوردت وسائل اعلام.

وحكمت محكمة موغلا على 34 شخصا بالسجن المؤبد ضمنهم العميد السابق غوكان شونميزتس الذي يعتبر قائد فريق من الانقلابيين كانت مهمته «القبض على أو قتل» أردوغان، وفقا لمحطتي «ان تي في» و«سي ان ان-تورك».

كما برأت المحكمة عسكريا سابقا وفصلت عن المحاكمة ملفات ثلاثة متهمين بينهم الداعية فتح الله غولن الذي اعتبر العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشل.

وليل 15-16 يوليو 2016، عندما كان الانقلابيون يحاولون السيطرة على مراكز السلطة في اسطنبول وأنقرة، اقتحمت مجموعة من الجنود فندقا حيث كان اردوغان يمضي عطلة برفقة عائلته في منتجع مرمريس.

وقال اردوغان ان الانقلابيين الذين كانت مهمتهم «القتل او القبض» عليه وصلوا بعد وقت قصير من مغادرته الفندق. وقتل اثنان من رجال الشرطة المكلفين بحماية الرئيس التركي في اطلاق النار.

واختبأ الانقلابيون في المناطق الريفية المحيطة بالمنتجع وعثر عليهم بعد عدة أيام.

ويحاكم غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ أواخر التسعينيات، غيابيا في هذه القضية.