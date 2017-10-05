قال قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق قوات خاصة الركن ، عبدالامير يارالله، اليوم الخميس، إن القوات العراقية حررت مركز قضاء الحويجة من قبضة ما يسمى تنظيم (داعش).

وقال يار الله في بيان صحافي، إن قطعات الفرقة المدرعة العسكرية العراقية التاسعة وقطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي حررت مركز قضاء الحويجة بالكامل ولا تزال مستمرة في التقدم لتحرير المناطق الأخرى التابعة للقضاء.

وبذلك تكون القوات العراقية حررت مركز القضاء ومعظم النواحي التابعة له ولم يتبق أمامها سوى مساحات ضيقة لإعلان النصر النهائي.

وتعد الحويجة آخر معاقل (داعش) في وسط وشمال العراق ولم يتبق تحت سيطرته سوى بلدتي راوه والقائم اقصى غرب البلاد.