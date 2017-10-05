أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع روسيا لخدمة الاستقرار العالمي.

وقال خادم الحرمين في مستهل محادثاته في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إنه يجب الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه.

وفي تصريحات افتتاحية نقلها التلفزيون الروسي قال الملك سلمان إنه لابد من إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على "وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وأضاف أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولية ما يحدث للروهينجا المسلمين في ميانمار.

وقال الملك سلمان "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته فيما يخص مسلمي الروهينجا وإيجاد حل يحميهم من أعمال العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها ورفع المعاناة عنهم".

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الملك سلمان قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعهما في الكرملين اليوم الخميس إن على إيران الكف عن التدخل في الشرق الأوسط.

كما نقلت الوكالة عن الملك سلمان تأكيده أن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار والأمن في اليمن.وأضاف أن ذلك "يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".



ومن جانبه أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات التاريخية بين بلاده والمملكة العربية السعودية ،معبرا عن ثقته بأن زيارة الملك سلمان ستعطي زخما كبيرا للعلاقات المشتركة.

و قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه قبل دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة وذلك في مستهل محادثات بين الزعيمين اليوم الخميس في موسكو.

اتفاقيات

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا اليوم عددا من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والاستثمارية في ختام قمة لزعيمي البلدين في الكرملين.

ووقع الجانبان بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الاتصالات والاعلام في روسيا.



كما وقعا مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة في روسيا ووزارة التجارة والاستثمارات في المملكة وكذلك مذكرة تفاهم في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية.



ووقع الجانبان ايضا برنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي للاعوام (2017 - 2019) وكذلك اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة الروسية ووزارة البيئة والزراعة في المملكة وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية.



وشمل التوقيع ايضا عقودا لتوريد انظمة عسكرية ومذكرة تفاهم لنقل وتوطين تلك الانظمة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومؤسسة روس ابورون اكسبورت المعنية بشؤون التسلح اضافة الى مذكرة تفاهم لانشاء منصة سعودية روسية للاستثمار في مجال الطاقة ومذكرة تفاهم اخرى لانشاء منصة مشتركة للاستثمار في مجال التكنولوجيا.



ووقع الجانبان كذلك مذكرة تفاهم خاصة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في ثلاثة مشاريع للطرق والقطارات الخفيفة في روسيا.