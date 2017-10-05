قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم ان بغداد لا تريد مواجهة مسلحة مع الاكراد داعيا قوات البيشمركة الكردية الى التعاون مع الجيش العراقي تحت قيادة الحكومة المركزية.



وقال العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا نريد مواجهة مسلحة ولا نريد أي عداء أو أي مصادمات ولكن يجب ان تفرض السلطة الاتحادية ولا يجوز لأحد أن يعتدي على السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها".



من جهته دعا ماكرون الى الاعتراف بحقوق الاكراد "في اطار الدستور العراقي واحترام حق الشعوب مما يتيح الحفاظ على استقرار ووحدة الاراضي العراقية".



وأكد الرئيس الفرنسي ضرورة تجاوز التوترات الناجمة عن استفتاء اقليم كردستان الذي نظم في 25 سبتمبر الماضي معربا عن استعداد فرنسا للمشاركة في الوساطة التي أطلقتها الأمم المتحدة.



على صعيد حرب العراق ضد الارهاب اعلن العبادي تحرير مدينة الحويجة احد معاقل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) .



وذكر انه "بعد تحرير مدينة الحويجة على يد القوات العراقية لم يبق امامنا الا الشريط الحدودي مع سوريا غربي البلاد".



واكد العبادي ان التعاون بين فرنسا والعراق له دور اساسي في القضاء على (داعش) وفرض الامن والاستقرار بالمنطقة.



من جانبه قال ماكرون ان فرنسا ستعمل حتى النهاية بجانب القوات العراقية في حربها لدحر تنظيم (داعش) وستدعم جهود العراق في اعادة الاعمار