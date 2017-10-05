دانت حركة الجهاد الاسلامي اليوم إدراج الامين العام للحركة رمضان عبد شلح على قائمة المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي (اف.بي.اي).



وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب في بيان "ندين بشدة هذا الموقف الامريكي ونعتبره انحيازا وشراكة مع الاحتلال في قمع حركات التحرر الوطني وملاحقة رموزها".



واعتبر شهاب أن ادراج الأمين العام للحركة رمضان شلح على قائمة المطلوبين ليس جديدا بل تم منذ سنوات عدة مؤكدا ان شلح مستمر بدفاعه عن شعبه ووطنه وقضيته وتمسكه بثوابت أمته ويرفض مطلقا التنازل أو التفريط.



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية نشرت تقريرا عن المطلوبين المدرجين على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي من بينهم ثماني شخصيات فلسطينية وشلح والأسيرة المحررة أحلام التميمي.