

اعلنت القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا (افريكوم) اليوم ان ثلاثة جنود امريكيين قتلوا واصيب اثنان اخران في عمليات بجنوبي النيجر.



وذكرت قيادة (افريكوم) في بيان ان المصابين في حال صحية مستقرة وتم اخلاؤهما لتلقي العلاج في مركز طبي عسكري تابع للجيش الامريكي بالمانيا.



ولم يحدد البيان ملابسات مصرع او جرح الجنود الامريكيين الخمسة واكتفى بالقول ان "الجنود كانوا يقدمون النصح والمشورة لقوات مكافحة الارهاب النيجرية على بعد 200 كيلو متر شمال العاصمة نيامي.



واكد ان القوات الامريكية في النيجر تقدم التدريب والمساعدة الامنية للقوات النيجرية في عمليات التصدي لمخاطر التنظيمات المتطرفة في المنطقة.