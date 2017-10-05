دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم رئيس إقليم (كتالونيا) كارليس بويجديمونت إلى إلغاء مخططاته بالإعلان عن الاستقلال من جانب واحد.



واعتبر راخوي في تصريحات صحفية ان ذلك الحل هو "الأفضل والأبسط لتجنب أضرار أكبر" فيما أضاف انه الحل الذي يطالب به "الشعب الإسباني ووسائل الإلام ورجال الأعمال ونقابات العمال وملايين الكتالونيين".



وأكد راخوي ضرورة عودة سلطات (كتالونيا) إلى الشرعية والامتثال للقانون مصمما على بذل كل الوسائل المتاحة لمنع انفصال الإقليم عن إسبانيا.



في هذا الاطار أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم تعليق الجلسة الاستثنائية لبرلمان (كتالونيا) المقررة الاثنين المقبل لمنع البرلمان من اعلان الاستقلال.



وكان اقليم (كتالونيا) أجرى الاحد الماضي استفتاء على الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد برغم الغائه من قبل المحكمة الدستورية الاسبانية والمعارضة الشديدة من حكومة مدريد.



في خضم ذلك التوتر بدأ قطاع السياحة في (كتالونيا) الذي يعد أهم منطقة سياحية في إسبانيا يحصد الآثار السلبية بإلغاء الحجوزات والرحلات فيما تتناقل وسائل الاعلام أنباء عن تخطيط عدد من البنوك المالية والشركات الكبرى نقل مقارها من الإقليم إلى مناطق إسبانية أخرى لتجنب الاضطرابات.