اتفاق أولي لشراء السعودية أنظمة صواريخ مضادة للطيران من نوع اس-400 الروسية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة تاريخية في موسكو أمس، تخللها توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية المهمة.

وفي بداية جلسة المباحثات، ألقى الرئيس الروسي كلمة أبرز فيها أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين، لروسيا والمحادثات التي تمت وقال: «إن هذه المحادثات كانت غنية بالمضمون واتسمت بالثقة».

وأضاف «إننا سعداء جدا بهذه الزيارة التي تقومون بها وهي أول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وإنني متأكد ان هذه الزيارة ستعطي زخما قويا جديدا لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين».

كما ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة قال فيها: «أود بداية أن أشكر فخامتكم على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدكم الصديق، وأن أعرب عن تقديرنا لما تضمنته كلمتكم من مشاعر ودية وإنه من دواعي سرورنا أن نكون في بلدكم الصديق للتأكيد على حرصنا على تعزيز العلاقات وترسيخها بين بلدينا وشعبينا في مختلف المجالات، مشيدا بما تتسم به من توافق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المستمر في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والازدهار في أوطاننا وخدمة الأمن والسلم الدوليين، كما أننا حريصون على استمرار التعاون الإيجابي بين بلدينا لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي».

وأضاف: «إننا على قناعة تامة بأن هناك فرصا كبيرة تسهم في تنويع وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإيجاد أرضية اقتصادية وتجارية واستثمارية قادرة على زيادة استغلال وتقوية الميزات النسبية لصالح البلدين، ودفع عجلة التبادل التجاري بكل محاوره وفقا لرؤية المملكة 2030».

وطالب الملك سلمان المجتمع الدولي «بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله واستشعارا من المملكة لما يمثله الإرهاب والتطرف من خطورة عظمى على أمن واستقرار الدول والشعوب، فقد دعت المملكة إلى تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وتبرعت بمبلغ (110 ملايين دولار).

كما عملت المملكة على تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم 41 دولة إسلامية وتأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض».

وأكد «على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأن تكون مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية المرجعية للوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، مما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها».

وفي الشأن اليمني، شدد خادم الحرمين «على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحفظ لليمن وحدته ويحقق أمنه واستقراره».

أما ما يخص الأزمة السورية، فقال: «إننا مطالبون بالعمل على إنهائها وفقا لمقررات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدة سورية وسلامة أراضيها».

وأضاف: «كما نؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب. وإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته فيما يخص مشكلة مسلمي الروهينغا وإيجاد حل يحميهم من أعمال العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها ورفع المعاناة عنهم».

وختم «يطـيب لي أن أوجه الدعوة لفخامتكم لزيارة المملكة العربية السعودية لاستكمال مشاوراتنا حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في المجالات كـــافة، كـــما أكرر شكري لفخامتكم وللحكومة الروسية على ما لقــيناه من حسن الاســتقبال وكرم الضيافة، متمنيا لبلدكم وللشعب الروسي الصديق المزيد من التـــقدم والازدهار».

عقب ذلك، جرى استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

وكان الرئيس بوتين قد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الكرملين رسميا وعقد الزعيمان لقاء ثنائيا.

ورحب بوتين في بداية اللقاء بخادم الحرمين الشريفين، مؤكدا ان العلاقات السعودية ـ الروسية تشهد تطورا ملحوظا، وأن زيارة الملك سلمان ستعطي زخما قويا لتطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تلبية الدعوة لزيارة بلاده. وشهد خادم الحرمين وبوتين مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

وعلى هامش الزيارة ايضا، وقعت المملكة اتفاقا أوليا مع روسيا يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع اس-400، إضافة الى تصنيعها في المملكة.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن الاتفاق وقع في الكرملين، وبموجبه تشتري الرياض صواريخ من نوع اس-400، وأنظمة مضادة للدروع من نوع «كورنت-اي ام»، وقاذفات صاروخية من نوع «توس-1اي» وقاذفات قنابل يدوية «اي جي اس-30»، ورشاشات كلاشنيكوف من نوع اي كي-103، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية.