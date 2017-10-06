دانت إيران اليوم الجمعة، بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف ضريحا دينيا في منطقة (جهال ماغسي) في اقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان وأدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، في تصريح صحافي، إن "مثل هذه الهجمات الإرهابية يهدف إلى زعزعة الأمن وتأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الباكستاني".

ودعا قاسمي باكستان إلى اليقظة والحفاظ على الهدوء ووحدة الحكومة والشعب من اجل مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاث جذور العنف من البلاد، معربا عن بالغ مواساة بلاده للحكومة والشعب الباكستاني خاصة اسر ضحايا التفجير.

وكان نائب المفوض في إقليم بلوشستان أسدالله كاكار قال في ايجاز صحافي، يوم امس، إن شخصا انتحاريا فجر نفسه أمام ضريح كان يعج بالزائرين ما أدى الى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 25 آخرين بينهم ثلاثة أطفال ومسؤول كبير في الشرطة كان يحاول إيقاف الانتحاري ومنعه من دخول الضريح.