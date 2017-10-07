رحبت جامعة الدول العربية اليوم السبت بقرار الولايات المتحدة الغاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على السودان في عامي 1997 و2006.

وقالت الجامعة العربية في بيان ان "قرار رفع العقوبات يأتي في اطار اعتراف الحكومة الأمريكية بالاجراءات الايجابية والمستمرة التي اتخذتها حكومة السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جميع مناطق النزاع وتحسين وصول المساعدات الانسانية".

ونوهت كذلك بتعاون السودان مع الولايات المتحدة في معالجة النزاعات الاقليمية ومواجهة الارهاب وتعزيز الاستقرار الاقليمي.

واشارت الجامعة الى ان القرار الأمريكي الذي سيدخل حيز التنفيذ في ال12 من الشهر الحالي يلبي المطالب المتكررة لجامعة الدول العربية برفع جميع أشكال العقوبات ضد السودان سواء من خلال قراراتها الدورية في هذا الصدد أو من خلال تحركها المشترك مع منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الأفريقي.



وأوضحت الجامعة ان قرار رفع العقوبات يهدف الى تمكين السودان من استكمال مسيرة تعزيز السلام والتنمية.



وعلى صعيد متصل رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي في بيان بالقرار الامريكي مؤكدا طلبه رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب نظرا لأنه يعتبر اليوم من الدول المحورية في محاربة الارهاب في العالمين العربي والاسلامي.



وأشاد السلمي بدور السودان الايجابي والفاعل في حفظ الأمن القومي العربي وتحقيق السلم والأمن في افريقيا خاصة في دولة جنوب السودان.



وكانت وزارة الخارجية الامريكية اعلنت في وقت سابق يوم امس الجمعة رسميا رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما مشيرة الى ان القرار جاء "اعترافا بالاجراءات الايجابية لحكومة الخرطوم".



وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان عام 1997 وتم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية ومنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية له وألزمت الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان

وبدورها رحبت مصر اليوم السبت بالقرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997 والذي من شأنه أن يسهم فى دعم استقرار وتنمية السودان.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي ان "القرار يتسق مع موقف مصر المطالب دوما بضرورة رفع تلك العقوبات وما قامت به من جهود خلال اتصالاتها مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد تضامنا مع دولة السودان".











