استقبال طلبات تجديد البطاقات قبل شهر من انتهائها تفاديا للازدحام

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم السبت إصدار 61180 بطاقة مراجعة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية وذلك منذ اول يناير حتى نهاية سبتمبر 2017.

وقال مدير ادارة البطاقات بالجهاز طارق محمد البعيجان، ان الجهاز يستقبل طلبات تجديد البطاقات قبل شهر من انتهائها تفاديا للازدحام وتسهيلا على المراجعين.



واضاف البعيجان ان الادارة أصدرت في الفترة ذاتها 144 شهادة (لمن يهمه الأمر) لمختلف مؤسسات الدولة مؤكدا حرص الجهاز على سرعة إصدار هذه الشهادات وتسليمها إلى صاحب العلاقة باليد في اليوم التالي لتقديم الطلب.



وأشار الى ان الجهاز دشن منذ اشهر قاعة خاصة لانجاز معاملات ابناء الكويتيات وزوجات الكويتيين حيث يمنحون خلالها بطاقات خاصة تكون واجهتها موسومة بعبارتي (أبناء الكويتيات) أو (زوجات الكويتيين).



وذكر أنه تقرر تمديد مدة صلاحية البطاقة لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة كما كان معمولا به في السابق.



وأوضح ان الجهاز المركزي شرع اخيرا في فرز وفحص من لديهم اقارب من الدرجتين الاولى والثانية ويمتلكون وثائق تدل على جنسياتهم من اجل مراجعة المراكز القانونية الخاصة بهم.