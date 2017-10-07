ضمن البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس مركز أول المنطلقين في سباق جائزة اليابان الكبرى للسيارات بعد أن قدم أداء رائعا خلال التجارب التأهيلية الرسمية للسباق 16 من الموسم على حلبة سوزوكا اليوم السبت.



وسجل هاميلتون متصدر الترتيب العام زمنا بلغ دقيقة واحدة و27.319 ثانية وهو أسرع زمن على الإطلاق على الحلبة اليابانية البالغ طولها 5.8 كيلومتر متفوقا بكل جدارة على الجميع.



واحتل زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثاني لكنه معاقب بالتأخير لخمسة مراكز عند الانطلاق لتغييره صندوق التروس في سيارته خارج المواعيد المحدد.



ورغم أن الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري احتل المركز الثالث فإنه سينطلق من المركز الثاني بسبب عقوبة بوتاس.



ويحتل فيتل المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 34 نقطة عن هاميلتون قبل أخر خمسة سباقات من الموسم.