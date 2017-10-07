أعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها لا تعتزم توقيع معاهدة تحظر الاسلحة النووية تدعمها المنظمة التي حازت جائزة نوبل للسلام ل2017، مؤكدة في الوقت نفسها التزامها "خلق الظروف لنزع السلاح النووي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، ان اعلان اليوم لا يغير موقف الولايات المتحدة من المعاهدة: الولايات المتحدة لا تدعم ولن توقع معاهدة حظر الاسلحة النووية".



واضاف ان "هذه المعاهدة لن تجعل العالم أكثر سلاما ولن تؤدي الى نزع سلاح نووي واحد ولن تعزز أمن أي دولة" مشددا على ان ايا من القوى النووية دعمت النص.



وفازت "الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية" (آيكان) الجمعة بجائزة نوبل للسلام بفضل جهودها من اجل توقيع معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية هذه العام.



وتعد المعاهدة رمزية الى حد كبير لان ايا من الدول التسع التي تمتلك او يشتبه في انها تمتلك السلاح النووي -- الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان واسرائيل وكوريا الشمالية -- لم توقعها.



واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ان واشنطن تؤكد التزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وبالعمل على "تحسين البيئة الامنية الدولية ومنع ومكافحة الانتشار وخفض المخاطر النووية في العالم"



واضاف "نحث الدول على العمل معنا للتوصل الى تدابير براغماتية فعالة لانجاز ذلك".