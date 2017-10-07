قال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات "البنيان المرصوص"، التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، إن الأجهزة المختصة انتشلت جثامين الأقباط الـ21 الذين قتلوا ذبحا في سرت على يد تنظيم داعش عام .2015

وأضاف المكتب، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليلة أمس الجمعة ، إن الجثامين وجدت مكبلة الأيادي و مقطوعة الرأس و بالزي البرتقالي كما ظهرت في شريط الفيديو لعملية ذبحهم.

كان مكتب النائب العام الليبي قد اعلن مساء امس الجمعة العثور على 21 جثة للأقباط المصريين الذين ذبحوا على يد عناصر داعش في سرت.



وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف الصديق الصور القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت بوسط ليبيا.



وقال الصور ، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التحقيقات مع عناصر تنظيم "داعش" الذين جرى القبض عليهم في سرت ، إنه "تم تحديد أماكن دفنهم وسنبحث عنهم" .