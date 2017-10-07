أظهر تقرير أن ما يقرب من ألفي شخص مصابين بأمراض مستعصية لجأوا إلى مساعدة طبية على الوفاة في السنة التي تلت تشريع هذه الممارسة في كندا.

فمنذ سماح الحكومة الفدرالية بالمساعدة الطبية على الوفاة في حزيران/يونيو 2016 وحتى 30 حزيران/يونيو 2017، لجأ 1982 شخصا إلى هذه الممارسة وفق وزارة الصحة الكندية.

والأكثرية الساحقة من هؤلاء الأشخاص كانوا مصابين بالسرطان.

وفي النصف الأول من هذه السنة، لجأ 1179 شخصا إلى المساعدة الطبية على الوفاة ما يمثل 0,9 % من إجمالي الوفيات على المستوى الوطني.

وقد سبقت كيبيك باقي المناطق الكندية إذ سمحت بالمساعدة الطبية على الوفاة منذ كانون الاول/ديسمبر 2015. وطلب ما يقرب من 200 شخص هذه المساعدة قبل اقرار القانون الفدرالي ما يرفع الحصيلة الإجمالية على مستوى كندا إلى 2149 وفاة.

وتُحصر المساعدة على الوفاة بالأشخاص البالغين الذين يعانون مشكلة صحية خطيرة ومستعصية، وهي تقوم على قيام أفراد الطبي بإعطائهم حقنة قاتلة أو عقاقير تسبب وفاة المريض في المستشفى أو المنزل.